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Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

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23:04   26 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

Бывший депутат Европарламента прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

Вандалы, осквернившие памятник советским воинам-освободителям в Риге, испытывают реакцию общества, чтобы определить границы допустимого в условиях антирусской истерии, считает экс-депутат Европарламента, глава Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

В субботу на постаменте у подножья памятника появилась надпись «оккупанты» на латышском языке, которую позднее уничтожили добровольцы. Полицейские заявили, что не знают, кто совершил акт вандализма, преступников ищет госполиция.

Митрофанов заявил, что вскоре национал-хулиганы при моральной поддержке со стороны национал-журналистов и национал-политиков будут осквернять все «неправильные» памятники, чтобы вынудить власти их снести. Для Восточной Европы такое поведение не новость, похожая история произошла с памятником маршалу Коневу в Праге, который многократно оскверняли, и в результате власти решили перенести его в музей.

Российское посольство в Латвии назвало акт вандализма кощунственным деянием и призвало отыскать и наказать нарушителей.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #памятник #латвия #вандализм

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