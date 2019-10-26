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 Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

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Власти Ирана заявили, что Ирак непременно справится с кризисом в стране

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 Эксперт назвал контрабанду нефти САР Вашингтоном репутационным ударом по «великой державе»

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22:24   26 Октября 2019
Весь мир

Власти Ирана заявили, что Ирак непременно справится с кризисом в стране

Власти Ирана заявили, что Ирак непременно справится с кризисом в стране

Власти Ирана уверены, что правительство и народ Ирака смогут преодолеть кризис в стране и продолжить развиваться, сообщил в субботу официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Аббас Мусави.

Мусави «выразил глубокое сожаление по поводу недавних событий, которые привели к гибели и ранению десятков людей, а также материальному ущербу».

Представитель МИД отметил, что Тегеран всегда поддерживал братский Багдад и помогал в тяжелые времена, и сейчас также поддерживает требования иракского народа и заявления религиозных лидеров и премьер-министра Ирака Адель Абделя Махди.

Напомним, в пятницу в Ираке произошли очередные акции протеста, сопровождавшиеся стычками с полицией, штурмами учреждений, погромами и поджогами, ставшие причиной гибели 42 человек. Еще порядка 2 тысяч человек пострадали.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #ирак #протесты

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