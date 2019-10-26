Эксперт назвал контрабанду нефти САР Вашингтоном репутационным ударом по «великой державе»

США организовали контрабанду нефти из Сирии, нарушая тем самым не только международное право, но и собственное законодательство, заявил изданию «НьюИнформ» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В субботу, 26 октября, российское Минобороны обнародовало снимки космической разведки, демонстрирующие, как в Заевфратье под охраной американских военных нефть выкачивается и вывозится на переработку за границу Сирии.

Согласно данным оборонного ведомства РФ, путем откровенного бандитизма Вашингтон ежемесячно получает более 30 миллионов долларов.

Коротченко уверен, что новые доказательства грабительских действий американцев по отношению к народу Сирии серьезно ударят по их репутации. По его словам, «великая держава» не может позволить себе заниматься мелкой контрабандой. Такое поведение объясняется желанием США поддерживать курдских боевиков в Сирии.

Эксперт подчеркнул, что незаконная предпринимательская деятельность на территории иностранного государства уголовно наказуема.

«Если руководствоваться логикой, то мы вспомним, что США так же «крышуют» нефтеторговлю в Афганистане, поощряют наркоторговлю. Это звенья одного порядка – незаконная предпринимательская деятельность на территории иностранного государства, что преследуется по закону», — отметил Коротченко.

Теперь нужно дождаться реакции президента США Дональда Трампа на «безобразия», раскрытые российским Министерством обороны.

Напомним, Сирия долгие годы инвестировала огромные средства в разведку и разработку нефтегазовых месторождений. Но во время гражданской войны в стране курдские радикалы, сговорившись с террористами ИГ*, оккупировали земли на востоке Сирии и расположенные там нефтяные поля. Однако сейчас курдские бандформирования лишь служат прикрытием США.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена на территории РФ.