Пограничники задержали националиста, желающего вступить в батальон «Азов»

Житель Орловской области пытался пересечь госграницу РФ, чтобы вступить в националистический украинский батальон «Азов»*, но был задержан пограничниками в Курской области — он разыскивался за изнасилование и убийство.

Задержанному 29 лет, он гражданин России и живет в Орловской области, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Курской области.

«Задержанный сообщил, что придерживается националистических взглядов и на территории Украины планировал вступить в ряды батальона «Азов», — сказано в сообщении, цитирует ТАСС.

При этом мужчина находился в розыске за убийство, изнасилование и кражи — пограничники передали его сотрудникам УМВД по Орловской области. Уголовное дело было возбуждено по факту смерти 61-летней женщины в Малоархангельском районе: следователям удалось установить причастность подозреваемого, а после задержания он и сам признался в преступлениях.

Подозреваемый рассказал, что убил женщину из-за того, что та стала случайным свидетелем кражи металлолома. Испугавшись, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности и убийство, спрятав тело на садовом участке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании задержали россиянина по подозрению в убийстве жены.

*«Азов» — украинская радикальная националистическая организация, запрещённая в России.