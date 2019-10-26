Курдские бандформирования сыграли для США ключевую роль в обворовывании Сирии

Вторгаясь в другие страны США уже приватизировали природные ресурсы, а сейчас незаконно выкачивают нефть на севере Сирии. Об этом рассказал президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в интервью ресурсу «ПолитРоссия».

Эксперт уточнил, что геополитика Вашингтона в Сирии основана на борьбе с легитимным сирийским правительством под предлогом уничтожения террористов западной коалицией и на незаконной добыче нефтяных ресурсов САР. По мнению Самонкина, в этом США помогли курдские бандформирования.

«Курды вошли туда якобы под предлогом борьбы с (запрещенным в РФ — ред.) ИГ* однако теперь эта территория находится под их общим контролем. Учитывая, что американцы никогда не воюют своими руками, здесь огромную роль сыграли именно курдские формирования», – заявил политолог.

Ранее эксперт поделился мнением, что Пентагон и ЧВК прикрывают в Сирии незаконную добычу нефти.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.