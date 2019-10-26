Вьетнам организует расследование после обнаружения 39 тел в Британии

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил начать расследование после обнаружения британской полицией 39 тел в грузовике в Эссексе: предположительно, погибшие были вьетнамцами.

«В связи с поступившей информацией, согласно которой среди обнаруженных в прицепе грузовика в Великобритании 39 человек могли быть вьетнамцы, премьер-министр Нгуен Суан Фук отдал распоряжение соответствующим ведомствам уточнить детали этого дела и принять необходимые меры», — сказано в заявлении на официальном сайте правительства Вьетнама.

Ранее полиция предполагала, что умершие являлись гражданами Китая. По предварительной версии, погибшие перевозились в Британию как нелегальные мигранты. Китайский посол в стране Лю Сяомин заявил, что по этому поводу в Королевство приедет делегация из КНР для встречи с полицией.

Напомним, вчера сообщалось о двух подозреваемых, задержанных полицией Великобритании по делу об убийстве 39 человек, тела которых были найдены в грузовике на территории индустриального парка в графстве Эссекс.