Военные контакты РФ и ЦАР вполне легитимны, здесь нет ЧВК «Вагнер», заявил Туадера

Французский журналист в интервью с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой задал провокационный вопрос о сотрудничестве страны с российскими ЧВК — глава Республики заверил, что сотрудничает исключительно с легитимными властями РФ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На недавно прошедший саммит Россия — Африка в Сочи прибыли лидеры более 40 африканских государств, в том числе и глава ЦАР. После форума журналист французского медиа попросил Туадеру ответить на несколько вопросов, в числе которых был и провокационный: корреспондент настойчиво спрашивал о частной военной компании «Вагнер», которую руководство ЦАР якобы «наняло» для безопасности в стране и обучения военных.

«Мне совершенно непонятно, откуда все это идет… Я вам говорю и повторяю: работа идет между двумя государствами. Мы обратились к легитимным властям страны», — ответил Туадера.

Президент ЦАР подчеркнул, что не знает ничего о ЧВК «Вагнер» и отметил, что Москва и Банги сотрудничают в легитимной плоскости, а договоренность о предоставлении стране российских военных инструкторов заключена министрами обороны двух государств.

Ранее фейк о якобы присутствии в ЦАР около 200 инструкторов ЧВК «Вагнер» опровергал и глава российского МИД Сергей Лавров. Министр подчеркивал, что на территории африканской страны действительно присутствуют инструктора из России, но они отправлены туда с согласия Совбеза ООН и по официальной договоренности двух государств.