Гаспарян уверен, что США используют боевиков-курдов для разорения нефтяных районов Сирии

Политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что американцы при помощи курдов из вооруженных формирований отрабатывают с нефтью в Сирии тот же сценарий, что был реализован в Ираке и Афганистане.

Он напомнил, что в Афганистане Вашингтон «боролся» с наркоторговлей, которая после ввода их войск подскочила в шесть раз. Ресурсы раздробленного на части Ирака также перешли в загребущие руки дяди Сэма. Ситуация с нефтеносными районами Сирии списана под копирку. Причем во всех случаях Штаты прикрывали высокопарными лозунгами о демократии и защите прав человека зверский и средневековый раздел собственности.

«Курдов просто чудесным образом использовали в этой борьбе [в САР], но тут можно вспомнить слова классика: «Я сам обманываться был бы рад», — сказал Гаспарян в беседе с «Политэкспертом».

Политолог не верит, что Америка когда-нибудь покинет арабскую республику, особенно на фоне того, что она все еще присутствует в Афганистане. Напомним, что еще бывший глава Штатов Барак Обама обещал вывести военных из страны. Нынешний лидер Дональд Трамп, уже три года возглавляющий государство, также обещал это. А армия США все еще в Афганистане.

«Американцы будут до последнего пытаться остаться в Сирии. Об этом также может говорить новость, что США выделили более 4,5 миллиона долларов "Белым каскам"», — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее российское министерство обороны представило доказательства, что Вашингтон незаконно добывает сирийскую нефть, а месторождения охраняют его ЧВК и военные. Перевозкой ресурса занимается компания «Сэдкаб», а в случае угрозы ее караванам Штаты начинают спецоперации и подключают авиацию.

Что примечательно, в это же время официальный Дамаск не может продавать свою нефть, так как Белый дом наложил на это санкции. Соединенные Штаты зарабатывают на ворованном порядка 30 миллионов долларов в месяц, установили в Минобороны РФ. В захвате и охране богатых черным золотом территорий американцам помогают курды из «Сирийских демократических сил», которые подмяли под себя сговорчивых боевиков «Исламского государства»* (запрещено в России).

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.