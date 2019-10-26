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19:37   26 Октября 2019
Весь мир

Пентагон и ЧВК прикрывают незаконную нефтедобычу в Сирии, уверен эксперт

Пентагон и ЧВК прикрывают незаконную нефтедобычу в Сирии, уверен эксперт

Доход с контрабанды сирийской нефти получают американские ЧВК и спецслужбы США, рассказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Минобороны РФ опубликовало снимки, на которых запечатлены американские силы, незаконно добывающие нефть на северо-востоке Сирии. По словам Исаева, нефтедобычу прикрывает Пентагон и американские частные военные компании.

«Разумеется, основные экономические интересы США на Ближнем Востоке — это добыча нефти. И с учетом отсутствия должного контроля и распространения официальной государственной власти как Ирака, так и Сирии на всей их территории, добыча нефти американцами активно осуществляется с помощью силовых подразделений», — сообщил эксперт.

Пентагон и ЧВК прикрывают незаконную нефтедобычу в Сирии, уверен эксперт

Исаев одобрил действия Минобороны РФ, рассказавшего о действиях американских военных в регионе — любая информация, компрометирующая основных участников сирийского кризиса, будет максимально эффективной. Он уверен, что кража сирийской нефти должна обсуждаться международным сообществом открыто.

Ранее сообщалось, что США используют для незаконной добычи «черного золота» в Сирии частные военные компании.

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Автор: Олег Королев
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