Милонов рассказал о минусе одежды с православной символикой, которую предложили в РПЦ

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Политикой сегодня» рассказал, что одежду с православной символикой носит уже на протяжении 10 лет. Покупает футболки и лонгсливы сам, или же их дарят друзья.

Поэтому парламентарий полностью поддерживает инициативу митрополита Илариона о производстве одежды с афоризмами Иисуса Христа или цитатами из Евангелия. Священник озвучил ее в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Я бы, например, всячески приветствовал, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Христа. Иисус Христос учил людей добру, призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу, чтобы каждый делал другому то, что он хотел бы получить от другого взамен», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Однако человек, надевая такую футболку, должен чувствовать ответственность, считает Милонов.

«Безусловно, такая одежда должна быть. Пока это может быть какой-то неофит, чтобы ходить в футболках такого рода. Но хорошая футболка с хорошими христианскими символами — это всегда хорошо. Мне это лично очень нравится. Но это накладывает на человека очень большой отпечаток. Представьте, какой-нибудь пьяный чувак, лежащий в канаве в такой футболке. Это не сделает хорошо никому, — считает политик. — Я даже сам покупаю такие футболки. Они есть. Могу сказать, что это хорошая идея. Если будет дополнительно какая-то серия, то это будет неплохо».

Милонов добавил, что у него также есть футболка со словами «Православие или смерть». Ее подарили политику друзья. Однако согласно нашему законодательству носить такую одежду в открытую нельзя — только если под другими закрывающими надпись вещами, отметил парламентарий, добавив, что в его гардеробе есть и футболки с крестиками и с древними христианскими символами.