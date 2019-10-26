«Независимые» Латынина и Невзоров продали себя нелюбимому Ходорковскому

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Юлия Латынина и ее коллега не только по профессии, но и по «цеху» Александр Невзоров объединились в «Союз независимых публицистов», основанный в Telegram.

Как указано в их манифесте, вместе они представляют «легион», святой Грааль которых — свобода. Невзоров в беседе с сетевой газетой Znak указывал, что группа «непохожих людей», в которой есть и другие участники, например музыкант Сергей Шнуров, со временем может стать чем-то большим и начнет «приносить пользу всем».

Что странно, среди названных лиц тесное взаимодействие наблюдается лишь у Ходорковского и Ройзмана. В связях олигарха с другими участниками разобралось «Федеральное агентство новостей».

Что касается дружбы беглого миллионера и экс-мэра Екатеринбурга, то она была очень явной в период выборов 2016 и 2017 годов. Так, три года назад Ходорковский называл Ройзмана человеком, способным управлять целой страной, а на будущий год активно поддерживал его на выборах губернатора.

Бывший екатеринбургский градоначальник же положительно отзывался о своем поддерживающем лице в прессе. Так, по его мнению, олигарх «достойно себя ведет», «переживает за свою страну» и «любит ее». Здесь напрашивается вывод, что городской управленец попросту перешел в разряд «карманных политиков» Ходорковского. Согласно некоторым данным, он получал от знакомого богача два миллиона долларов, чтобы поучаствовать выборах, хотя и отрицает это.

Большей неожиданностью стали фамилии журналистов в «союзе», ведь они оба нелестно отзывались о миллиардере, его идеях и деятельности. В конце 1990-х годов Латынина писала о том, как Ходорковский обманывал своих партнеров. Но в 2008 году ее отношение к нему буквально перевернулось с ног на голову.

Тогда она называла его человеком, которого не только не портят деньги и власть, но и увеличивают масштаб мышления. В 2014 году она сопровождала олигарха в поездке в Донецк, а через два года приехала в Лондон, где выступила на собрании признанной нежелательной «Открытой России» Ходорковского.

Возможно, связующим звеном здесь выступил Ройсман, с которым публицист познакомилась еще в 1999 году. Она тогда работала над материалом о фонде «Город без наркотиков», основанном экс-мэром.

Невзоров же и вовсе не стеснялся в выражениях в сторону сбежавшего из России богача, считая его фантазером, «законченным дураком» и человеком, который не производит впечатление интеллектуала. Однако такие резкие высказывания не помещали представителю СМИ несколько раз стать спикером лондонского клуба «Открытой России». Там он размышлял о России, Украине, свободе и самом основателе нежелательно организации.

Так что не совсем понятно, как Невзоров оказался плечом к плечу с «законченным дураком». Стоит отметить, что он с Латыниной работают в «Эхе Москвы». Расследование ФАН показало, что медиаресурс пытался оправдать преступления Ходорковского, который отбыл за них длительное наказание. Также сотрудники «Эха» участвовали в пражской конференции олигарха, показывая свою лояльность и — не исключено — понадеявшись на деньги.

В заключении стоит отметить, что связка Ройзман — Ходорковский решила объединить журналистов, чтобы в очередной раз попытаться расшатать ситуацию в России.