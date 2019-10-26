США используют частные военные компании для незаконной нефтедобычи в Сирии

Американцы используют в Сирии схему незаконной добычи нефти, некогда «обкатанную» на нефтяных месторождениях Ирака, рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом эксперт заявил в интервью «Экономика Сегодня».

Напомним, сегодня российское Министерство обороны опубликовало снимки из космоса, доказывающие незаконный вывоз американскими силами и их союзниками сирийской нефти с территории САР. На снимка запечатлены многочисленные бензовозы на маршрутах следования и другая техника, необходимая для транспортировки сырья.

«С российской стороны мы видим указание и подтверждение факта контрабанды сирийской нефти со стороны США. Но стоит отметить, что американцы подобным образом вели себя не только в Сирии, но и в Ираке», — рассказал Юшков.

По словам преподавателя, с целью незаконной нефтедобычи США часто нанимают частные военные компании — так в свое время в Ираке «засветилась» американская ЧВК «Blackwater», связанная с нефтесервисной организацией Halliburton и вице-президентом США Диком Чейни. Схема, ранее использованная на иракских нефтяных месторождениях, сейчас реализуется Вашингтоном в Сирии.

Ранее в Анкаре сообщили, что турецкие военные не собираются надолго оставаться в Сирии.