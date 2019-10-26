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США используют частные военные компании для незаконной нефтедобычи в Сирии

 США благодаря боевикам курдов «доят» нефтяные поля Сирии, считают в Госдуме

США благодаря боевикам курдов «доят» нефтяные поля Сирии, считают в Госдуме
17:45   26 Октября 2019
Весь мир

США благодаря боевикам курдов «доят» нефтяные поля Сирии, считают в Госдуме

США благодаря боевикам курдов «доят» нефтяные поля Сирии, считают в Госдуме

Американский интерес к Сирии связан не с отстаиванием национальных интересов малых народов в стране, а с нефтяными полями, откуда США незаконно вывозят «черное золото». Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин в интервью ресурсу iReactor.

«Ну собственно мы это и подозревали — что интерес США к Сирии связан не столько благородными целями поддержки народов на самоопределение и защиты их от запрещенной в России террористической группировки ИГ*, сколько связан с находящимися поблизости нефтяными полями, которые, благодаря своему присутствию и альянсу с курдскими радикалами, американцы смогли доить», — сообщил Затулин журналистам.

США благодаря боевикам курдов «доят» нефтяные поля Сирии, считают в Госдуме

Затулин уверен, что американцы занимаются на территории САР «международным разбоем», а свою военную операцию в регионе совершали вопреки восстановлению законности — порядок и следование букве закона поспособствовали бы разоблачению незаконной добычи американцами сирийской нефти. «И то, что есть доказательства, это просто лишний раз подтверждает наши подозрения и лишний раз говорит о сущности политики США на Ближнем Востоке, которая сводится к извлечению односторонней выгоды», — заключил депутат.

США благодаря боевикам курдов «доят» нефтяные поля Сирии, считают в Госдуме

Ранее российское Министерство обороны опубликовало снимки из космоса, на которых запечатлена незаконная добыча американцами нефти и ее вывоз с оккупированной курдскими отрядами территории.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Олег Королев
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