США благодаря боевикам курдов «доят» нефтяные поля Сирии, считают в Госдуме

Американский интерес к Сирии связан не с отстаиванием национальных интересов малых народов в стране, а с нефтяными полями, откуда США незаконно вывозят «черное золото». Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин в интервью ресурсу iReactor.

«Ну собственно мы это и подозревали — что интерес США к Сирии связан не столько благородными целями поддержки народов на самоопределение и защиты их от запрещенной в России террористической группировки ИГ*, сколько связан с находящимися поблизости нефтяными полями, которые, благодаря своему присутствию и альянсу с курдскими радикалами, американцы смогли доить», — сообщил Затулин журналистам.

Затулин уверен, что американцы занимаются на территории САР «международным разбоем», а свою военную операцию в регионе совершали вопреки восстановлению законности — порядок и следование букве закона поспособствовали бы разоблачению незаконной добычи американцами сирийской нефти. «И то, что есть доказательства, это просто лишний раз подтверждает наши подозрения и лишний раз говорит о сущности политики США на Ближнем Востоке, которая сводится к извлечению односторонней выгоды», — заключил депутат.

Ранее российское Министерство обороны опубликовало снимки из космоса, на которых запечатлена незаконная добыча американцами нефти и ее вывоз с оккупированной курдскими отрядами территории.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.