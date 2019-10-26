Макрон в беседе с Путиным высоко оценил меморандум по Сирии, заключенный Россией и Турцией

Российский лидер Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и рассказал ему о содержании меморандума РФ и Турции по сирийскому урегулированию, сообщили в пресс-службе Кремля.

Он проинформировал собеседника о деталях, которые содержали переговоры с турецким главой Тайипом Эрдоганом в Сочи, и отметил, что соглашение отражает интересы всех сторон. Оно, прежде всего, служит инструментом достижения мира и целостности Сирии.

Макрон, в свою очередь, положительно отнесся к российско-турецким договоренностям. По его мнению, они станут хорошей базой для стабилизации ситуации в Заевфратье. Глава Франции надеется, что первое заседание Конституционного комитета в Сирии будет конструктивным.

22 октября российский и турецкий лидеры встретились в Сочи. Они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части Сирии. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступят к патрулированию территории.

Напомним, что Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо составляли их них «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.