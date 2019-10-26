«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра

Сильный ветер, который ожидается в Москве и Московской области в субботу вечером, стал причиной объявления в регионе «желтого» уровня погодной опасности.

Об этом свидетельствуют данные погодной карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что предупреждение о погодной опасности в Московской области будет действовать с 21.00 субботы 26 октября по 21.00 понедельника 28 октября.

Ранее, прогноз синоптиков на последние выходные октября гласил, что суббота и воскресенье будут последними теплыми днями 2019 года в столичном регионе, так как уже в начале следующей недели москвичей ждут ночные заморозки, снегопад и гололедица. Самым холодным днем будущей недели, по прогнозу синоптиков, станет среда, когда температура воздуха днем упадет до нуля градусов.