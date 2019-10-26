Турция не собирается надолго оставаться в Сирии, заявили в Анкаре

Турция ненадолго останется на государственной территории Сирии, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

22 октября российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании — в нем 10 пунктов. Лидеры договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа.

«То, что было согласовано в Сочи и письменно изложено, означает не долгосрочное присутствие на северо-востоке Сирии, а то, что речь идет лишь о временном статус-кво. Тем самым следует рассчитывать на то, что Турция ненадолго останется на государственной территории Сирии», — заявил министр иностранных дел Германии.

Маас отметил, что Анкара подтвердила эту информацию. Немецкое ведомство поприветствовало позицию турецких властей.

«В свете договоренностей, заключенных в Сочи, для нас важное значение имеет то, что мы прежде всего констатируем, что перемирие соблюдается и будет продлено», — заключил Маас.

9 октября Эрдоган объявил начало военной операции на севере Сирии «Источник жизни». Действия Анкары направлены против бандформирований «Демократических сил Сирии», связанных с Рабочей партией Курдистана, признанной террористической турецкими властями. Глава Турции отметил, что целью операции является создание зоны безопасности на границе Турции и Сирии.