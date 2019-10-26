ДТП с маршруткой произошло в Астрахани, пострадали десять человек

Маршрутный автобус ГАЗ столкнулся с легковым автомобилем на нерегулируемом перекрестке в Астрахани. В результате ДТП пострадали водитель маршрутки и десять пассажиров.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщают в астраханской ГИБДД РФ.

«На улице Дзержинского у дома 59 водитель автомобиля Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автобусом ГАЗ, после чего произошло опрокидывание автобуса на проезжей части», - говорится в сообщении.

Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городские медучреждения.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае погибли восемь человек.