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16:40   26 Октября 2019
Россия

ДТП с маршруткой произошло в Астрахани, пострадали десять человек

ДТП с маршруткой произошло в Астрахани, пострадали десять человек

Маршрутный автобус ГАЗ столкнулся с легковым автомобилем на нерегулируемом перекрестке в Астрахани. В результате ДТП пострадали водитель маршрутки и десять пассажиров.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщают в астраханской ГИБДД РФ.

«На улице Дзержинского у дома 59 водитель автомобиля Mitsubishi Galant на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автобусом ГАЗ, после чего произошло опрокидывание автобуса на проезжей части», - говорится в сообщении.

Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городские медучреждения.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае погибли восемь человек.

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Автор: Александр Люблинский
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