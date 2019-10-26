Малькевич считает победой освобождение Бутиной во времена «охоты на ведьм» в США

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о возвращении россиянки Марии Бутиной на родину после тюремного заключения в Штатах. Он дал большое интервью «Федеральному агентству новостей».

Он напомнил, что ФЗНЦ стал одним из «застрельщиков» сбора денег на погашение долга девушки, который превысил 50 миллионов рублей. Также стоит отметить, что фонд неоднократно поднимал вопрос об освобождении россиянки, когда эта история только начиналась.

«Вслед за нами как частные лица, так и организации стали оказывать ей помощь. У нас, у русских людей, есть замечательная особенность — умение объединяться и помогать друг другу в беде. Вместе нам удалось собрать внушительную сумму и большую часть долга погасить», — сказал общественник.

Малькевич также напомнил о помощи со стороны отечественной прессы, Общественной палаты и министерства иностранных дел России. Благодаря им в Штатах были инициированы разбирательства насчет этого абсурдного дела. Вообще, по словам журналиста, в самом начале скандала Бутина даже не волновалась, она верила, что в Америке «точно должно быть верховенство закона и права». Однако она ошибалась. Ее, по сути, посадили за контакты с политиками и лидерами мнений — за народную дипломатию.

«Честно говоря, по такой же схеме, по какой была задержана она, мы тут у себя могли бы сотни американцев пересажать», — заметил собеседник агентства.

Малькевича, который является политогом-американистом, в США также обвиняли в общении с политиками, журналистами и специалистами сферы. А осужденная россиянка, как и он, обучалась политологии и это нормально, что она контактировала с представителями американской политики.

«Но, видимо, у властей и правоохранительных органов в Штатах есть установка, что россиянин в их стране может ходить только по туристическим маршрутам и магазинам — все остальное должно вызвать подозрения… Это «охота на ведьм версии 2.0» — история опять повторяется. Были ведь времена маккартизма, когда людей за подозрение в связях с Советским Союзом кидали в тюрьмы и подводили под расстрелы. А если подозрения были небольшими, то люди теряли работу и/или были вынуждены уехать из Штатов. Самый яркий пример подобного «остракизма» — это Чарли Чаплин, которого обвинили в сочувствии к коммунистам», — напомнил он.

Бутину часто сравнивают с Анной Чапман. Журналист поделился, что его коллеги-американцы часто интересуются, правда ли, что Мария сделает такую же карьеру, как Анна.

«На что я в свою очередь спросил, какую именно яркую карьеру сделала Чапман? И знаете, что они мне ответили? «Ну она же вступила в Единую Россию!». Потом выяснилось, что даже не в «Единую Россию», а в «Молодую гвардию Единой России». Причем не возглавила, а просто занималась там какой-то работой. То есть они на полном серьезе сказали, что если человек вступает в партию или в ее молодежное отделение, то это можно считать яркой политической карьерой. Но на самом деле истина их совершенно не волнует. Им нужны просто яркие, броские образы, и раздуть из мухи слона для западных медиа — как раз плюнуть», — констатировал глава фонда.

Вместе с тем, он напомнил, что вернувшаяся девушка действительно занимается политикой: раньше она состояла в Общественной палате Алтайского края. Более того, Малькевич рекомендовал девушке, которую считает ярким активистом, баллотироваться в ОП РФ, а общественникам Алтая он посоветовал сделать Бутину своим лицом. Однако именно сейчас, уверен собеседник, Марии нужен отдых, ей не до разговоров.

«Я с ужасом представляю себе, как ее будут рвать на части журналисты, терзать на федеральных каналах — не думаю, что это все правильно. С человеком, испытавшем то, что выпало на ее долю, нужно обращаться предельно корректно и нежно», — заключил президент ФЗНЦ.

Бутину обвиняли в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в министерстве юстиций США. Ее арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала вину по одному из пунктов обвинения, до этого были подписаны документы о сделке с прокуратурой. Девушка с ноября находилась в одиночной камере. 25 декабря срок содержания в «одиночке»продлили. Только 11 января девушку перевели на общий режим.

На суде ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы, половину срока она уже провела за решеткой. Стоит отметить, что в случае непризнания вины, обвиняемой грозило бы многолетнее заключение. Позже девушку перевели в пенитенциарный распределительный центр в Оклахоме, откуда она смогла записать видеообращение.

Срок ее заключения истек 25 октября. Бутина вернулась в Москву 26 октября, в аэропорту ее ждал отец и множество журналистов.