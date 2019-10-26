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 США с помощью курдских вооруженных формирований аннексируют нефтяные ресурсы Сирии

США с помощью курдских вооруженных формирований аннексируют нефтяные ресурсы Сирии
16:32   26 Октября 2019
Весь мир

США с помощью курдских вооруженных формирований аннексируют нефтяные ресурсы Сирии

США с помощью курдских вооруженных формирований аннексируют нефтяные ресурсы Сирии

Присутствие американских войск в Сирии невозможно объяснить «террористической угрозой» запрещенного в РФ ИГ*, если оно давно разбито и не способно к возрождению — причина действий США в сирийской нефти. Об этом рассказал историк Борис Долгов в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, разрозненные отряды террористов ИГ* неспособны к плановым широкомасштабным действиям и не имеют возможности захватить нефтяные поля. Ранее в Пентагоне заявляли, что американские войска остаются в Сирии для «охраны» нефтяных месторождений от террористов: в действительности, США с помощью союзников из курдских бандформирований, вывозят из страны нефть в промышленных объемах.

«Террористы ИГИЛ, которые могли освободиться из курдских концлагерей, также не представляют серьезной угрозы для США или сирийской армии — их необходимо вооружить, организовать, направить. [Заявления Пентагона] о «возрождении ИГИЛ» в случае ухода США — просто дымовая завеса», — рассказал Долгов.

США с помощью курдских вооруженных формирований аннексируют нефтяные ресурсы Сирии

Долгов отметил, что Соединенные Штаты в своей политике не обращают внимания на какие-либо международные соглашения, законы и даже решения ООН. Вашингтон делает что ему заблагорассудится и на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии. Для всего мирового сообщества агрессия США очевидна, считает эксперт. «Однако Штаты считают себя единственным мировым лидером, который имеет право на вмешательство в любой стране мира», — предполагает историк.

Напомним, сегодня Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии американскими военными.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #политика #новости #общество #весь мир

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