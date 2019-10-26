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16:24   26 Октября 2019
Россия

Автобус с рабочими перевернулся в кемеровской области

Автобус с рабочими перевернулся в кемеровской области

Десять человек пострадали в городе Киселевске Кемеровской области, где в субботу перевернулся автобус, перевозивший рабочих.

Об этом со ссылкой на источник в городских оперативных службах сообщает агентство ТАСС.

«Автобус с рабочими перевернулся в районе поворота на поселок Севск. На место направлены три бригады скорой помощи. Пострадали 10 человек», - говорится в сообщении.

При этом источник отметил, что в настоящее время пострадавших – мужчину-водителя и семерых женщин – везут в больницу. Один из пострадавших, как уточняется, получил тяжелые травмы, остальные – травмы средней тяжести.

Причина ДТП с участием автобуса пока не называется.

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Автор: Александр Люблинский
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