Автобус с рабочими перевернулся в кемеровской области

Десять человек пострадали в городе Киселевске Кемеровской области, где в субботу перевернулся автобус, перевозивший рабочих.

Об этом со ссылкой на источник в городских оперативных службах сообщает агентство ТАСС.

«Автобус с рабочими перевернулся в районе поворота на поселок Севск. На место направлены три бригады скорой помощи. Пострадали 10 человек», - говорится в сообщении.

При этом источник отметил, что в настоящее время пострадавших – мужчину-водителя и семерых женщин – везут в больницу. Один из пострадавших, как уточняется, получил тяжелые травмы, остальные – травмы средней тяжести.

Причина ДТП с участием автобуса пока не называется.