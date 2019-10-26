Зеленский перешел на «ты» и повышенный тон на встрече с националистами в Донбассе

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и представителей националистов, которая прошла в поселке Донбасса, закончилась не на самой дружественной ноте.

Радикалы опубликовали в социальных сетях видео с места событий. В районе разведения сил в Донбассе стороны обсуждали урегулирование гражданской войны. Один из бойцов предложил украинскому главе пообщаться. Он напомнил ему об акциях против разведения сил, которые проходят по всей стране.

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Ты о чем сейчас, какая капитуляция?», — резко отреагировал Зеленский.

Такой стала его реакция на предложение закрепить на бумаге договоренности, которые устраивают националистов.

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — продолжил глава государства.

Между собеседниками завязался спор на повышенных тонах, Зеленский вновь озвучил цель визита и ушел.

Стоит отметить, что президентский офис не анонсировал данную поездку. На данный момент никаких официальных комментариев по поводу произошедшего не делали.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

В начале октября на встрече в Минске стороны гражданской войны договорились о разведении сил в поселках Золотое и Петровское. Процедура должна была стартовать 7 октября, однако Киев сорвал ее.