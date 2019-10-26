Спасатели ищут самолет, пропавший в Пермском крае

Экстренные службы разыскивают частный самолет, который пропал в Пермском крае субботним утром: на борту находился один человек.

В 11:30 по местному времени из аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. До сих пор нет информации о месте и времени его посадки.

«Мы оповестили все службы, включая транспортную прокуратуру, ведутся поиски», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, цитирует ТАСС.

На борту, по данным МЧС, находился один человек — сейчас уточняется маршрут его следования.

Напомним, 19 октября сообщалось, что самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Северный ветер», который выполнял рейс Казань — Анталья, в ночь на субботу, 19 октября, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. За день до этого самолет американской авиакомпании Peninsula Airways со школьной командой по плаванию на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Уналашка в штате Аляска — пострадало 12 человек, двое в тяжелом состоянии.