Атомные подлодки РФ испытывают вооружения в Норвежском море

Атомные подводные лодки «Нижний Новгород» и «Псков» начали глубоководное погружение в нейтральных водах Норвежского моря, сообщили в пресс-службе Северного флота 26 октября.

Отмечается, что погружения продлятся ближайшую неделю, они будут выполняться поочередно. В частности, они опустятся на максимальную для подлодок данного типа глубину.

«Экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», — указано в публикации.

В Северном флоте подчеркнули, что подобные мероприятия в Норвежском море — обычная практика для военнослужащих. Дело в том, что глубина Баренцева моря не позволяет безопасно выполнить аналогичные действия.