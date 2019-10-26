  - Колонна американских военных вернулась для помощи курдским боевикам в Сирии

Вашингтон вернул на северо-восток Сирии колонну военнослужащих США, которые должны оказать помощь незаконным курдским бандформированиям.

Как сообщает в субботу Федеральное агентство новостей (ФАН), со ссылкой на сирийский телеканал Syria TV, американские военнослужащие находятся сейчас в провинции Хасака, перейдя сирийско-иракскую границу через незаконный пограничный переход аль-Валид.

«В ее составе (в составе колонны США) десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты», - говорится в сообщении.

Ранее глава американского оборонного ведомства Марк Эспер сообщил, что Вашингтон намерен в ближайшее время усилить в Сирии свои позиции.

Напомним: возглавляемая американцами международная антитеррористическая коалиция незаконно действует на сирийской территории с 2014 года, войдя в страну под предлогом борьбы с группировок ИГ* (запрещенной в России террористической организацией).

После того, как 9 октября 2019 года Турция объявила о начале антитеррористической военной операции «Источник мира» в северных приграничных районах САР, США заявили о выводе своего военного контингента из зоны проведения операции. Анкара объявила целью своего наступления освобождение северо-востока Сирии от действовавших при поддержке США курдских незаконных вооруженных формирований, которые, по мнению турецких властей связаны с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции. В результате военные подразделения США передислоцировались в Ирак, оставив большую часть своих баз в Ракке, Хасаке и Алеппо.

22 октября Турция объявила о завершении операции «Источник мира», по условиям Меморандума о российско-турецком взаимодействии, который был принят в ходе шестичасовых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Редежепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

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