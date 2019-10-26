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 Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление

Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление
15:13   26 Октября 2019
Весь мир

Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление

Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление

Специалист из Испании Мария Мерино перечислила продукты, которые чаще и проще всех приводят к пищевому отравлению. Материал опубликовал портал La Vanguardia.

Так, ее топ возглавили яйца и соусы на их основе, в частности майонез. Диетолог призвала хранить их в холодильнике немытыми, а также убирать туда блюда с такими ингредиентами сразу после подачи. Их нельзя держать при комнатной температуре, подчеркнула она.

Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление

Дальше она назвала рыбу и морепродукты. Эксперт посоветовала приобретать их лишь в проверенных местах, которые следуют санитарным требованиям.

«В любом случае, перед употреблением рыба должна подвергнуться заморозке как минимум на 72 часа», — добавила она.

Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление

Диетолог запретила употреблять сырую или не до конца приготовленную куру. Мясо курицы может содержать сальмонеллы или стафилококки, поэтому важно провести полную термическую обработку. 

Впрочем, к сырому мясу любого животного стоит относиться с опаской. Для приготовления блюд, где оно должно быть сырым или не до конца приготовленным, например, стейков или тар-тара, важно приобретать его в проверенных местах.

Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление

Наконец, Мерино рекомендовала мыть фрукты и овощи в миске с водой, разбавленной лимонным соком.

Диетолог рассказала о продуктах, с легкостью вызывающих пищевое отравление

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Автор: Анна Манц
#продукты #отравление #диетолог

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