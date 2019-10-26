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15:22   26 Октября 2019
Политика

Навальный променял жену на молодую любовницу, ставшую пресс-секретарем ФБК

Навальный променял жену на молодую любовницу, ставшую пресс-секретарем ФБК

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный назначил на место пресс-секретаря организации некую Кристину Каменскую: остальные сотрудники недовольны внезапным карьерным скачком ранее неизвестной «оппозиционерки». Каменская пришла на замену соратнице Навального Кире Ярмыш, уточняет Telegram-канал «Лесонавал» со ссылкой на источники в ФБК.

Навальный "променял" Ярмыш и жену на блондинку, любящую Дубай и развратные бикини

В Instagram Кристины много «пляжных» фотографий из Дубая, но перед назначением девушка удалила множество снимков, чтобы не «ударить по имиджу» Навального полуобнаженными снимками, отмечает Nation News.

«У Алексея Навального новая фаворитка (именно в том самом смысле, да), которую он за особые заслуги поставил вместо Киры Ярмыш записывать ролики о подлостях кровавого режима», — пишет «Лесонавал».

Навальный "променял" Ярмыш и жену на блондинку, любящую Дубай и развратные бикини

Реакция супруги Навального на карьерный рост новой сотрудницы неизвестна, но особенно недолюбливает Каменскую юрист «фонда» Любовь Соболь. Ресурс уточняет, что после активной медийной кампании для Соболь Навальный стал чувствовать себя обделенным вниманием прессы, а потому строит планы о самостоятельной политической карьере.

Навальный променял жену на молодую любовницу, ставшую пресс-секретарем ФБК

Ранее сообщалось, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен баллотироваться в Госдуму при поддержке олигарха Михаила Ходорковского, чтобы  заменить Навального, провалившего выборы в МГД и привлекшего внимание Следственного комитета.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #навальный #новости #общество #фбк

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