Навальный променял жену на молодую любовницу, ставшую пресс-секретарем ФБК

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный назначил на место пресс-секретаря организации некую Кристину Каменскую: остальные сотрудники недовольны внезапным карьерным скачком ранее неизвестной «оппозиционерки». Каменская пришла на замену соратнице Навального Кире Ярмыш, уточняет Telegram-канал «Лесонавал» со ссылкой на источники в ФБК.

В Instagram Кристины много «пляжных» фотографий из Дубая, но перед назначением девушка удалила множество снимков, чтобы не «ударить по имиджу» Навального полуобнаженными снимками, отмечает Nation News.

«У Алексея Навального новая фаворитка (именно в том самом смысле, да), которую он за особые заслуги поставил вместо Киры Ярмыш записывать ролики о подлостях кровавого режима», — пишет «Лесонавал».

Реакция супруги Навального на карьерный рост новой сотрудницы неизвестна, но особенно недолюбливает Каменскую юрист «фонда» Любовь Соболь. Ресурс уточняет, что после активной медийной кампании для Соболь Навальный стал чувствовать себя обделенным вниманием прессы, а потому строит планы о самостоятельной политической карьере.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен баллотироваться в Госдуму при поддержке олигарха Михаила Ходорковского, чтобы заменить Навального, провалившего выборы в МГД и привлекшего внимание Следственного комитета.