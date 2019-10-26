Глава иорданского МИД призвал поддержать суверенитет Сирии

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что о роли Сирии на Ближнем Востоке нельзя забывать, а страну необходимо поддержать в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы должны оказать поддержку сирийскому народу в борьбе с терроризмом, не забывая о роли этой страны на Ближнем Востоке», — заявил ас-Сафади на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере Сирии «Источник жизни», направленной против бандформирований «Демократических сил Сирии», подконтрольных Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. По словам Эрдогана, цель операции — создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе.

22 октября российский президент Владимир Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Переговоры по документу шли более шести часов. Лидеры двух стран договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции, а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Принятые в ходе встречи решения Путин назвал «судьбоносными».