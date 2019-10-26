Дмитрий Киселев рассказал, какое вино любит больше всего

Союз виноградарей и виноделов России единогласно избрал своим председателем тележурналиста, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Решение о назначении приняли на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму.

В разговоре с «Политикой сегодня» Киселев отметил, что из всех вин больше всего любит шампанское по традиционному методу производства.

«Не хочу называть бренды, но мне нравится шампанское по классическому методу и сухие тихие — красное, белое и розовое. Вижу большой потенциал в наших родных сортах», — поделился Дмитрий Киселев.

Должность председателя Союза более девяти лет занимал бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ходе своего выступления на форуме виноделов в Массандре (Крым), он объяснил уход тем, что намерен сконцентрироваться на основной работе.

Напомним, что Дмитрий Киселев — совладелец винодельческого хозяйства Cock t`est belle, которое располагается в Крыму. Cock t`est belle был основан около 10 лет назад четырьмя семьями. Компании принадлежит около 5 га виноградников, маленькая винодельня и погреб для выдержки игристых вин. Хозяйство производит до четырех тысяч бутылок в год.