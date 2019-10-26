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14:20   26 Октября 2019
Россия

Телеведущий Киселев сменит омбудсмена Титова на посту главы Союза виноделов

Телеведущий Киселев сменит омбудсмена Титова на посту главы Союза виноделов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов покинул пост председателя совета Союза виноградарей и виноделов России: на его место придет телеведущий Дмитрий Киселев, сообщил вице-спикер Думы Сергей Неверов.

«Борис Юрьевич практически с основания Союза виноделов и виноградарей был у руля и продолжает оставаться, возглавляя попечительский совет. (…) Но необходима динамика, продвижение, я думаю, Дмитрий Киселев обеспечит эту динамику», — заявил Неверов, цитирует ТАСС.

При этом Титов останется сопредседателем попечительского совета союза, пояснил Неверов. Сам же Титов сообщил журналистам, что у союза немало проблем с регулированием и акцизами, а также со стеклянными ресурсами и монопольным установлением цен. «Вопросы с качеством виноделия и винодельческого импорта — нужно улучшать контроль качества импортных вин. Много задач нужно решать», — объяснил Титов.

Телеведущий Киселев сменит омбудсмена Титова на посту главы Союза виноделов

Напомним, Титов много лет занимал пост председателя Союза виноградарей и виноделов РФ. Его семье принадлежит российская компания по производству вина «Абрау-Дюрсо».

Ранее в Роскачестве рассказали о разнице между вином и винным напитком.

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Автор: Тимофей Булочкин
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