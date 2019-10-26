Демократы будут придираться к запятым в докладе Мюллера, чтобы заставить Трампа нервничать

Американист Владимир Брутер прокомментировал стремление демократов объявить импичмент главе США Дональду Трампу, используя расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в беседе с «Федеральным агентством новостей» выразил уверенность, что запрошенный доклад никак не поможет демократической партии Штатов в процедуре. Более того, по его мнению, члены объединения сами прекрасно об этом знают. Демократы просто пытаются «напрячь» Трампа, для чего подойдет любая бумажка.

«То есть сами по себе архивы Мюллера не особо ценны, ценно то, что их передадут юридическому комитету Палаты представителей. А дальше, как говорится, «highly likely». Они могут найти запятую не в том месте и троллить Трампа с помощью нее больше, чем они бы это делали без архивов», — пояснил политолог.

Идея с архивами «расследования» носит абсолютно политический характер, а не юридический. Дело в том, что в таком случае можно обвинить кого угодно и в чем угодно. Юридические обвинения же требуют реальной базы, которой, в данном случае, нет.

«Неслучайно сторонники Трампа в Конгрессе требуют от демократов, чтобы они составили юридический документ для импичмента, а не вели многочисленные допросы, руководствуясь политическими мотивами… Демократы используют вот эти ножницы, говоря, что собираются объявить импичмент, и зная при этом, что этого не произойдет, потому что нет юридически обоснованных доказательств. Зато это заставляет нервничать Трампа и республиканцев. Это то, что нужно демократам сейчас», — считает специалист.

По сути, Палата представителей, которая находится под контролем демократов, возомнила себя одновременно и прокуратурой, и судебной властью. Мифический след Москвы в американских выборах нужен лишь для внутриполитических разборок в Америке.

Напомним, что ранее федеральный судья в Вашингтоне одобрила запрос палаты, тем самым обязав министерство юстиции передать юридическому комитету все материалы «расследования» Мюллера. Что примечательно, судья получила свое место во время президентства демократа Барака Обамы, а значит и преследует интересы демократов.

Срок передачи — до 30 октября. Архивы нужны для расследования, который преследует цель обвинить Трампа и отстранить его от должности главы Соединенных Штатов. Стоит отметить, что президентские выборы в стране намечены на будущий год.

Расследованием «российского следа» занималась команда теперь уже бывшего спецпрокурора США. За два года они потратили свыше 30 миллионов налогов, однако так и не нашли доказательств своей выдумке. Причем экс-спецпрокурор изначально отказывался публиковать доклад о работе, но 420 членов Сената обязали его предоставить данные. Позже министерство юстиции Штатов обнародовало полную информацию. Казалось бы, инцидент исчерпан, однако Мюллер вновь заявил, что Москва якобы попытается вмешаться в предстоящие выборы, которые намечены на 2020 год.