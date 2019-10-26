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15:02   26 Октября 2019
Россия

Российский МИД приветствовал вернувшуюся на Родину Марию Бутину

Российский МИД приветствовал вернувшуюся на Родину Марию Бутину

Министерство иностранных дел России приветствовало возвращение на Родину Марии Бутиной – девушки, которая безвинно провела в американской тюрьме 18 месяцев и за освобождение которой ведомство боролось на самых разных уровнях.

Соответствующее сообщение в субботу 26 октября было опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». По решению американского суда девушка была приговорена к полуторагодичному тюремному заключению, которое отбыла, после чего была депортирована из страны. В субботу самолет с Марией Бутиной приземлился в аэропорту Шереметьево, где ее встречали отец, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и журналисты.

«Сегодня в 11.39 по московскому времени самолет «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Шереметьево. Россиянка Мария Бутина, которая долгих 467 дней провела в американских тюрьмах по надуманным обвинениям, наконец вернулась домой - на Родину», - заявили в ведомстве.

Фотографии Бутиной, опубликованные на страницах МИД России в социальных сетях, сопровождаются подписью:

«С возвращением домой, Мария!».

Также в ведомстве напомнили, что задержание Марии Бутиной в США было незаконным, а выдвинутые против нее обвинения носили надуманный, сфабрикованный совершенно абсурдный характер. Российские дипломаты боролись за освобождение россиянки на всех уровнях, от контактов с представителями США до ключевых международных площадок.

 

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Автор: Александр Люблинский
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