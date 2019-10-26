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13:59   26 Октября 2019
Весь мир

Эксперт Wylsacom Media счел вкусовщиной критику Трампа в адрес Apple

Эксперт Wylsacom Media счел вкусовщиной критику Трампа в адрес Apple

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за отсутствие кнопки «Домой» на новых моделях IPhone. По его мнению, раньше было лучше. В своем обращении к генеральному директору Apple Тиму Куку президент написал, что кнопка была намного удобнее, чем свайп. Посетовать американский лидер решил в Twitter.

Эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media Александр Побыванец в беседе с «Политикой сегодня» счел кнопку «Домой» вкусовщиной. Производители мобильных устройств уже давно отошли от механических фич в устройствах, поэтому навряд ли сотрудники корпорации решат вернуть кнопку «Домой» в IPhone.

«Кнопка — вкусовщина. Это как коробка передач в машине: есть ручная, есть автоматическая. Возможно, это субъективный характер, когда человек просто привыкает, а потом пользоваться чем-то новым становится непривычно. Убрали сейчас из магазинов седьмую модель, а восьмой еще продается, это значит, что по версии Apple кнопка пока имеет право на жизнь. Но понятно, что кнопку не вернут», — рассказывает Побыванец.

Эксперт добавил, что отсутствие кнопки имеет один положительный и важный момент. Она не позволяла Apple создавать большие экраны без рамок.

Эксперт Wylsacom Media счел вкусовщиной критику Трампа в адрес корпорации Apple

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продавать технику Apple в России из-за высоких цен. По мнению парламентария, «яблочная» корпорация наживается на россиянах, поэтому он не пользуется их продуктами, хотя любит хорошую технику и новинки.

«Это в чистом виде спекуляция, наглость и нарушение российского законодательства. Просто запретить продажу iPhone , пусть подпольно торгуют! Если вы относитесь к россиянам так, если вы думаете, что они все равно купят за необоснованно более высокую цену, чем вы продаете в других странах, значит идите нафиг вообще!», — считает депутат.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #трамп #apple #iphone

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