Путин обсудил с Совбезом РФ саммит в Сочи и меморандум с Анкарой по Сирии

Глава России Владимир Путин на заседании с Советом безопасности, в частности, обсудил меморандум с Турцией по Сирии и контакты на саммите в Сочи, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 26 октября.

«В ходе совещания был обсужден целый круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня», — добавил он.

Песков подчеркнул, что по Сирии было сказано не только о реализации соглашения, которое Путин достиг с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, но и о ситуации в целом.

На мероприятии, в том числе, присутствовали: премьер-министр Дмитрий Медведев, главы обеих палата парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и глава МВД Владимир Колокольцев.

22 октября российский и турецкий лидеры встретились в Сочи. Они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части Сирии. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступят к патрулированию территории.

Напомним, что Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

С 23 по 24 октября Сочи принимал экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента. Ключевым итогом мероприятия стала декларация первого саммита, в которой есть положение о заключении долгосрочного партнерства между Россией и странами континента. На событии Путин провел 16 двусторонних встреч.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.