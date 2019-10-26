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 «Большая двадцатка» заявила о проблемах с экологией из-за роста туризма

«Большая двадцатка» заявила о проблемах с экологией из-за роста туризма
13:18   26 Октября 2019
Весь мир

«Большая двадцатка» заявила о проблемах с экологией из-за роста туризма

«Большая двадцатка» заявила о проблемах с экологией из-за роста туризма

Министры туризма стран G20 займутся борьбой с загрязнением окружающей среды и пробками — к этим проблемам, по их утверждениям, приводит рост туристической активности.

«Рост туризма создает ряд проблем, включая уничтожение природы и заторы. Мы будем работать над мерами по управлению туризмом с тем, чтобы как сами туристы, так и местные жители оставались в выгоде», — говорится в документе, распространенном по итогам встречи «двадцатки» в Японии, цитируют ТАСС.

На встрече G20 в этот раз обсуждалась тема туризма: Россию представляла глава Ростуризма Зарина Догузова. Министры пришли к выводу, что развитие туризма неизбежно влияет на окружающую среду и экологическую систему, особенно в мегаполисах. Темой для обсуждения стала проблема сохранения баланса между эффективным развитием туристической отрасли и защитой окружающей среды и культурного наследия.

Напомним, в июле Москва выразила Токио протест в связи с тем, что в материалах к саммиту G20, прошедшему 28-29 июня в японской Осаке, Южные Курильские острова были включены в границы Японии.

«Большая двадцатка» заявила о проблемах с экологией из-за роста туризма

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #g20 #политика #новости #общество #весь мир #экология

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