Якутские юнармейцы почтили память земляков, павших на полях ВОВ

Юнармейцы из Якутии в рамках посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне проекта «Мы помним мы гордимся!» совершили поездку в Москву и ряд других регионов, посетив места боевой славы своих предков.

Как сообщает в субботу на своем официальном сайте Министерство обороны России, юнармейцы также побывали на базе Международного противоминного центра российских Вооруженных сил, приняв участие в ознакомительных учебно-тренировочных сборах.

Маршрут поездки юных патриотов из Якутии прошел по городам «Серебряного кольца». Ребята почтили память красноармейцев, освобождавших от фашистских захватчиков Новгородскую область, высыпали на братскую могилу воинов-земляков привезенную с малой родины землю и возложили цветы.

В организации поездки якутскому отряду «Юнармии» помогли Федеральное бюджетное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск имени Героя СССР генерал-лейтенанта Карбышева», региональное правительство, Военный комиссариат и Министерство обороны РФ.

Напомним, с инициативой воссоздать в России детско-юношеское движение военно-патриотического воспитания «Юнармия» в 2015 году выступил министр обороны Сергей Шойгу. В мае 2016 года в ряды «Юнармии» вступили первые 104 школьника, а к 2019 году численность движения составила уже более 380 тысяч ребят.

На первом Всероссийском юнармейском форуме в 2018 году, который был приурочен ко Дню защитника отечества, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил юным патриотам, что целью создания Юнармии было воспитание здорового, патриотически настроенного молодого поколения, которое бы знало о подвигах своих предков, ценило их и гордилось ими.