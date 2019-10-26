Пилотная группа туристов из Японии посетит Курилы в конце октября

Пилотная экскурсия на южную часть Курильских островов для туристов из Японии ориентировочно пройдет в период с 30 октября по 4 ноября, сообщили в пресс-службе Ростуризма 26 октября.

Пресс-релиз выпустили по итогам встречи главы российской турслужбы Зарины Догузовой с японским коллегой Хироси Табатой, которая прошла на Хоккайдо. Уточняется, что пилотное путешествие будет реализовано на островах Кунашир и Итуруп.

«Господин Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран [Владимиром Путиным и Синдзо Абэ]», — указано в публикации.

Помимо этого, главы ведомств обсудили реализацию программы совместных действий на 2020 и 2021 года. Они затронули договоренности о разработке туристических маршрутов между Дальним Востоком и Японией, а Догузова предложила коллеге рассмотреть Россию в качестве экскурсионного направления для японских школьников.

Согласно данным министерства иностранных дел Японии, в поездке на южные Курилы поучаствуют 44 человека, среди которых чиновники и переводчики. Сперва на Кушнаире их познакомят с православными храмами и музеями, а затем на Итурупе группа искупается в горячих источниках и увидит белые скалы.