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13:00   26 Октября 2019
Россия

Пилотная группа туристов из Японии посетит Курилы в конце октября

Пилотная группа туристов из Японии посетит Курилы в конце октября

Пилотная экскурсия на южную часть Курильских островов для туристов из Японии ориентировочно пройдет в период с 30 октября по 4 ноября, сообщили в пресс-службе Ростуризма 26 октября.

Пресс-релиз выпустили по итогам встречи главы российской турслужбы Зарины Догузовой с японским коллегой Хироси Табатой, которая прошла на Хоккайдо. Уточняется, что пилотное путешествие будет реализовано на островах Кунашир и Итуруп.

«Господин Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран [Владимиром Путиным и Синдзо Абэ]», — указано в публикации.

Пилотная группа туристов из Японии посетит Курилы в конце октября

Помимо этого, главы ведомств обсудили реализацию программы совместных действий на 2020 и 2021 года. Они затронули договоренности о разработке туристических маршрутов между Дальним Востоком и Японией, а Догузова предложила коллеге рассмотреть Россию в качестве экскурсионного направления для японских школьников.

Согласно данным министерства иностранных дел Японии, в поездке на южные Курилы поучаствуют 44 человека, среди которых чиновники и переводчики. Сперва на Кушнаире их познакомят с православными храмами и музеями, а затем на Итурупе группа искупается в горячих источниках и увидит белые скалы.

Пилотная группа туристов из Японии посетит Курилы в конце октября

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Автор: Анна Манц
#япония #туризм #курилы #кунашир #итуруп

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