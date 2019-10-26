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13:58   26 Октября 2019
Россия

Бутина поблагодарила ФЗНЦ и МИД за поддержку и помощь в освобождении

Бутина поблагодарила ФЗНЦ и МИД за поддержку и помощь в освобождении

Освободившаяся из тюрьмы в США россиянка Мария Бутина поблагодарила всех, кто помогал ей с освобождением, сообщило «Федеральное агентство новостей» 26 октября.

В частности, она выделила Фонд защиты национальных ценностей, который неоднократно поднимал вопрос о ее аресте и помогал в сборе средств на оплату защиты.

«От лица Марии и семьи благодарю за помощь ФЗНЦ, возглавляемый [Александром] Малькевичем», — сказал отец девушки Валерий Бутин.

Бутина поблагодарила ФЗНЦ и МИД за поддержку и помощь в освобождении

Он также выразил персональную благодарность российскому министерству иностранных дел, омбудсмену Татьяне Москальковой и Российскому фонду мира. В прочем, свое «спасибо» получили все частные лица, которые помогали, поддерживали и защищали Марию.

Бутину обвиняли в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в министерстве юстиций США. Ее арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала вину по одному из пунктов обвинения, до этого были подписаны документы о сделке с прокуратурой. Девушка с ноября находилась в одиночной камере. 25 декабря срок содержания в «одиночке»продлили. Только 11 января девушку перевели на общий режим.

На суде ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы, половину срока она уже провела за решеткой. Стоит отметить, что в случае непризнания вины, обвиняемой грозило бы многолетнее заключение. Позже девушку перевели в пенитенциарный распределительный центр в Оклахоме, откуда она смогла записать видеообращение.

Срок ее заключения истек 25 октября. Бутина вернулась в Москву 26 октября, в аэропорту ее ждал отец и множество журналистов.

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Автор: Анна Манц
#сша #мид рф #бутина #фзнц

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