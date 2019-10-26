Осужденным в Литве по делу о событиях 1991 года переведут приговор на русский

Фигурантам дела о событиях января 1991, не владеющим литовским языком, вручат перевод приговора на русский язык. Об этом сообщила Балтийская служба новостей.

«Завершен перевод решения, принятого в марте Вильнюсским окружным судом, на русский язык. Он будет вручен для ознакомления осужденным», — цитирует издание судебного представителя Лину Немейкайте.

У ответчика есть 20 дней на обжалование приговора. К настоящему моменту 58 апелляций уже подано.

Всего по делу проходит 67 человек, среди которых два россиянина — Юрий Мель и Геннадий Иванов. Меля обвиняют в командовании танком во время январских событий, а Иванов попал под следствие как бывший военный, живущий в Литве. Адвокат Иванова сообщил, что бывший военнослужащий осужден на четыре года за то, что он не участвовал в подавлении акции протеста у телебашни, но стоял в военной форме у Дома печати. Россиян Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова литовский суд осудил заочно.

Суд Литвы считает, что 13 января 1991 года советские войска атаковали у телебашни Вильнюса протестующих за независимость республики. Во время вооруженных столкновений погибло 14 человек, еще 600 пострадали.

Летом прошлого года СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров. Российское следствие считает, что в Вильнюсе судят невиновных людей, которые не совершали убийств и преступлений в январе 1991 года. В Госдуме назвали открытое в Литве дело «карательной юстицией» по политическим причинам.