Малькевич отметил, что Бутина с честью выдержала надуманные обвинения США

Глава Фонда защиты национальных ценностей и комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич прокомментировал возвращение Марии Бутиной на родину. Он побеседовал на эту тему с «360».

По его словам, девушка с честью выдержала ситуацию, вызванную надуманными обвинениями американцев. Общественник напомнил, что Вашингтон требует от иностранцев, которые хотят заниматься народной дипломатией и общественной деятельностью, встать на учет — в этом вся суть истории про иноагентов в Штатах. Чем-то схоже с нацисткой Германией, где евреев вынуждали носить желтую звезду на одежде, заметил собеседник агентства.

«Если ты хочешь, чтобы твоя страна дружила со Штатами, ты должен зарегистрироваться и получить карточку, что ты иностранный агент. Чтобы на тебя все тыкали пальцем и говорили, что ты хочешь сделать плохо США. Это дико. Любой человек, который ведет себя в Штатах не как обычный любитель шопинга, может вызвать подозрение», — считает Малькевич.

Бутину обвиняли в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в министерстве юстиций США. Ее арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала вину по одному из пунктов обвинения, до этого были подписаны документы о сделке с прокуратурой. Девушка с ноября находилась в одиночной камере. 25 декабря срок содержания в «одиночке» продлили. Только 11 января девушку перевели на общий режим.

На суде ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы, половину срока она уже провела за решеткой. Стоит отметить, что в случае непризнания вины, обвиняемой грозило бы многолетнее заключение. Позже девушку перевели в пенитенциарный распределительный центр в Оклахоме, откуда она смогла записать видеообращение.

Срок ее заключения истек 25 октября. Бутина вернулась в Москву 26 октября, в аэропорту ее ждал отец и множество журналистов.