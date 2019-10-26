Самолет с освобожденной после ареста в США Бутиной приземлился в Москве

Освобожденная после заключения в США Мария Бутина рейсом «Аэрофлота» прилетела в Москву: самолет приземлился в Шереметьево.

Согласно данным ресурса Flight Radar, самолет приземлился раньше заявленного времени. В столичном аэропорту Бутину ждет отец, сестра и около 50 журналистов с камерами.

«Из Барнаула я прилетел один, здесь ко мне присоединилась младшая дочь. Волнуюсь, мы готовы встречать Машу», — заявил Валерий Бутин, цитирует Федеральное агентство новостей.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в работе на Россию в качестве иностранного агента, не зарегистрированного американским Минюстом. Ее приговорили к 1,5 годам тюремного заключения, а в апреле суд оставил ее в тюрьме еще на 9 месяцев.

Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что ее дело нельзя отделять от среды в которой оно появилось и выразил уверенность, что Бутиной не предъявили бы обвинений, не будь она русской.