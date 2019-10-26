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11:45   26 Октября 2019
Россия

Тракторист спас незнакомцев от выскочившего на встречку колеса грузовика

Тракторист спас незнакомцев от выскочившего на встречку колеса грузовика

Машинист трактора Зульфат Гатауллин спас пассажиров «Нивы», остановив ковшом колесо от грузовика, летевшее по встречной полосе. После героического поступка мужчину стали искать через соцсети, а позже повысили до водителя трактора, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился вечером 21 октября на трассе М-5 Мирный — Дема рядом с селом Урахбахтино под Уфой.

«Я впереди ехал, а у меня из кабины трактора хороший обзор. Колесо отвалилось от фуры, выскочило со встречки и летело прямо на нас. Сзади машина «Нива» ехала, я проскочил бы, а они, наверное, не успели бы. Там и думать времени не оставалось. Я решил идти на таран, повернул трактор прямо на колесо, ударил ковшом, от этого оно развернулось, пролетело через меня и упало на поле. И в «Ниву» не попало», — рассказывает Гатауллин.

Тракторист протаранил оторвавшееся от грузовика колесо, чтобы спасти незнакомцев

Позже пассажиры «Нивы» разместили в социальных сетях посты, чтобы поблагодарить мужчину и рассказать о его поступке. Сам Зульфат героем себя не считает. «Это просто какой-то момент был, так вышло. Я даже не помню лиц тех, кто написал про меня (…) А на момент происшествия мы даже пообщаться не успели, минут пять постояли и уехали», — объясняет Гатауллин.

Ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» спас ребенка по дороге к заказчику в Москве.

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Автор: Тимофей Булочкин
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