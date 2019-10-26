Машинист трактора Зульфат Гатауллин спас пассажиров «Нивы», остановив ковшом колесо от грузовика, летевшее по встречной полосе. После героического поступка мужчину стали искать через соцсети, а позже повысили до водителя трактора, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился вечером 21 октября на трассе М-5 Мирный — Дема рядом с селом Урахбахтино под Уфой.

«Я впереди ехал, а у меня из кабины трактора хороший обзор. Колесо отвалилось от фуры, выскочило со встречки и летело прямо на нас. Сзади машина «Нива» ехала, я проскочил бы, а они, наверное, не успели бы. Там и думать времени не оставалось. Я решил идти на таран, повернул трактор прямо на колесо, ударил ковшом, от этого оно развернулось, пролетело через меня и упало на поле. И в «Ниву» не попало», — рассказывает Гатауллин.

Позже пассажиры «Нивы» разместили в социальных сетях посты, чтобы поблагодарить мужчину и рассказать о его поступке. Сам Зульфат героем себя не считает. «Это просто какой-то момент был, так вышло. Я даже не помню лиц тех, кто написал про меня (…) А на момент происшествия мы даже пообщаться не успели, минут пять постояли и уехали», — объясняет Гатауллин.

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