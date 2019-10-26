Турция внимательно следит за выводом бандформирований курдов на севере Сирии

Российско-турецкое соглашение об урегулировании ситуации на севере Сирии идет по плану, заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар. Его слова передало агентство Anadolu Ajansı 26 октября.

«Все нормально и продвигается по плану», — сказал он.

Министр напомнил, что 29 октября в 18.00 по московскому времени курдские вооруженные формирования должны полностью освободить земли. Анкара внимательно следит за ситуацией. Помимо этого, министр подчеркнул, что турецкая сторона не нарушает права человека в ходе операции.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступят к патрулированию территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.