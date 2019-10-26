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 Десятки россиянок с детьми сбежали из лагеря бандформирований курдов в Сирии

Десятки россиянок с детьми сбежали из лагеря бандформирований курдов в Сирии
11:16   26 Октября 2019
Россия

Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

Снимки космической разведки, опубликованные Министерством обороны РФ, запечатлели незаконную добычу и вывоз нефти с оккупированной бандформированиями курдов территории Сирии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США», — сообщили в Минобороны РФ

Ранее в Пентагоне заявили, что США планируют в скором времени усилить свои позиции на месте нефтяных месторождений на востоке Сирии, контроль над которыми Штаты получили с помощью курдских отрядов.

Оборонное ведомство РФ сообщило, что под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. Уточняется, что случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.

Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

 

Минобороны утверждает, что ежемесячно Штаты получают с незаконного вывоза нефти более 30 миллионов долларов — такой денежный поток освобожден от налогов. Ранее нефтяная инфраструктура перешла под контроль террористов после начала военных действий в 2014 году, а в 2017 году курдские боевики под предлогом борьбы с исламистами оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата.

Напомним, Сирия потребовала от американских военных уйти с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор. Правительство САР собирается вернуть их под свой контроль, поскольку ранее это был центр сирийской нефтедобычи и нефтепереработки, который с началом гражданской войны попал в руки террористов ИГ*, а потом курдских боевиков, поддерживаемых США.

Сирийские власти вложили огромные средства в геологическую разведку и разработку нефтегазовых месторождений, а в результате прибыль от продажи нефти уходит в карманы оккупантов. Таким образом США и подконтрольные им курдские радикалы фактически грабят сирийский народ.

*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России

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Автор: Олег Королев

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