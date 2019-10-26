Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

Снимки космической разведки, опубликованные Министерством обороны РФ, запечатлели незаконную добычу и вывоз нефти с оккупированной бандформированиями курдов территории Сирии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США», — сообщили в Минобороны РФ

Ранее в Пентагоне заявили, что США планируют в скором времени усилить свои позиции на месте нефтяных месторождений на востоке Сирии, контроль над которыми Штаты получили с помощью курдских отрядов.

Оборонное ведомство РФ сообщило, что под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. Уточняется, что случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.

Минобороны утверждает, что ежемесячно Штаты получают с незаконного вывоза нефти более 30 миллионов долларов — такой денежный поток освобожден от налогов. Ранее нефтяная инфраструктура перешла под контроль террористов после начала военных действий в 2014 году, а в 2017 году курдские боевики под предлогом борьбы с исламистами оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата.

Напомним, Сирия потребовала от американских военных уйти с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор. Правительство САР собирается вернуть их под свой контроль, поскольку ранее это был центр сирийской нефтедобычи и нефтепереработки, который с началом гражданской войны попал в руки террористов ИГ*, а потом курдских боевиков, поддерживаемых США.

Сирийские власти вложили огромные средства в геологическую разведку и разработку нефтегазовых месторождений, а в результате прибыль от продажи нефти уходит в карманы оккупантов. Таким образом США и подконтрольные им курдские радикалы фактически грабят сирийский народ.

*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России