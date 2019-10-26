Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

 Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе

Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе
Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки
Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

 Десятки россиянок с детьми сбежали из лагеря бандформирований курдов в Сирии

Десятки россиянок с детьми сбежали из лагеря бандформирований курдов в Сирии
Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

Минобороны РФ опубликовало доказательства вывоза нефти из Сирии военными США

 Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе

Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе
Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки
Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

 Десятки россиянок с детьми сбежали из лагеря бандформирований курдов в Сирии

Десятки россиянок с детьми сбежали из лагеря бандформирований курдов в Сирии
11:24   26 Октября 2019
Весь мир

Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

Крупный астероид 1998 HL1 пролетел мимо Земли на расстоянии 6,21 миллиона километров в минувшую пятницу, следует из данных портала Space.com.

Отмечается, что это расстояние более чем в десять раз превышает промежуток между нашей планетой и Луной. Небесное тело имеет диаметр порядка 550 метров. Стоит отметить, что NASA относит астероид к разряду потенциально опасных. В эту категорию входят все тела диаметром больше полукилометра, которые сближаются с Землей примерно на семь миллионов километров.

Как сообщает портал, наименьшее расстояние между 1998 HL1 и голубым шаром было зафиксировано в 13.17 по времени восточного побережья США, то есть в 20.17 по московскому 25 октября. Следующее сближение ожидается в октябре 2140 года, тогда минимальная дистанция составит 6,1 миллиона километров.

Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

На данный момент специалисты знают о восьми тысячах астероидов более 140 метров в диаметре, которые находятся в околоземном пространстве, то есть на расстоянии до семи миллионов километров. Планетолог NASA Линдли Джонсон утверждает, что здесь могут также быть несколько миллионов тел диаметром от десяти до 20 метров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#космос #земля #астероид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...