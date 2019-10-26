Потенциально опасный астероид прошел мимо Земли

Крупный астероид 1998 HL1 пролетел мимо Земли на расстоянии 6,21 миллиона километров в минувшую пятницу, следует из данных портала Space.com.

Отмечается, что это расстояние более чем в десять раз превышает промежуток между нашей планетой и Луной. Небесное тело имеет диаметр порядка 550 метров. Стоит отметить, что NASA относит астероид к разряду потенциально опасных. В эту категорию входят все тела диаметром больше полукилометра, которые сближаются с Землей примерно на семь миллионов километров.

Как сообщает портал, наименьшее расстояние между 1998 HL1 и голубым шаром было зафиксировано в 13.17 по времени восточного побережья США, то есть в 20.17 по московскому 25 октября. Следующее сближение ожидается в октябре 2140 года, тогда минимальная дистанция составит 6,1 миллиона километров.

На данный момент специалисты знают о восьми тысячах астероидов более 140 метров в диаметре, которые находятся в околоземном пространстве, то есть на расстоянии до семи миллионов километров. Планетолог NASA Линдли Джонсон утверждает, что здесь могут также быть несколько миллионов тел диаметром от десяти до 20 метров.