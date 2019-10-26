Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе

Похолодание придет в столицу на следующей неделе: ожидаются ночные заморозки, ливни и мокрый снег, рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик утверждает, что в понедельник в Москве начнутся ливни, а ко вторнику дождь дополнит мокрый снег. Ночная температура не превысит двух градусов тепла, а днем ожидается до пяти градусов.