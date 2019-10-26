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10:54   26 Октября 2019
Россия

Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе

Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе

Похолодание придет в столицу на следующей неделе: ожидаются ночные заморозки, ливни и мокрый снег, рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик утверждает, что в понедельник в Москве начнутся ливни, а ко вторнику дождь дополнит мокрый снег. Ночная температура не превысит двух градусов тепла, а днем ожидается до пяти градусов.

«В понедельник прорывается холодный фронт, температура начинает понижаться, вернется в климатическую норму, наметится обратный суточный ход температуры, когда ночью теплее, чем днем, будет уже не выше 5–10 градусов», — сообщил Тишковец «РИА Новости».

На среду и четверг выпадет пик осеннего похолодания — температура около нуля, снег и гололедица, уточнил Тишковец.

Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая осень в России связана с большим циклоном, пришедшим на европейскую территорию страны.

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Автор: Тимофей Булочкин
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