- Эксперт раскрыл, как курдские боевики и США грабительски относятся к нефтяным полям Сирии

Соединенные Штаты Америки наглядно продемонстрировали, какие цели они преследуют в Сирии – их интересуют только ресурсы.

После того, как в сирийскую ситуацию вмешалась сначала Россия, а теперь и Турция с ее антитеррористической операцией «Источник мира», американцы были вынуждены сократить зону своего присутствия в Сирии, сконцентрировавшись на двух основных направлениях на восточном берегу Евфрата, чтобы помешать Дамаску вернуть под свой контроль захваченные курдскими бандформированиями нефтяные поля, и в «Ат-Танфе», где они своей незаконной военной базой блокируют сообщение Дамаска с союзным Ираном.

Как заявил в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, США, действуя в том или ином направлении, сосредоточены исключительно на получении прибыли, а не на решении политических вопросов, как это делает Россия, например.

«Как только встанет вопрос об отходе курдских боевиков, США подключат других своих наймитов в Сирии», - напомнил эксперт свои слова, сказанные в предыдущих интервью.

По мнению Перенджиева, у Штатов нет шансов сохранить свои приобретения, так как они занимаются только выколачиванием прибыли на занятых территориях, а не ведут политику «на долгой дистанции». По этой же причине Россия, развернувшая масштабную политическую и дипломатическую деятельность по урегулированию сирийской ситуации, добивается поставленных целей – США отводят свои силы, теряя при этом оперативные возможности, а правительственные войска САР бескровно возвращают под контроль Дамаска огромные территории.

«Они (США) не понимают, в чем их ошибка – со своей точки зрения они делают все правильно. Как бы они ни действовали – возможно, с прибылью у них все пока хорошо, но из сирийской политики их выдавливают Россия, Дамаск и Турция, и их возможности постоянно сокращаются», - отметил эксперт.

Также Перенджиев указал на то, что американцы способны действовать только там, где есть реальный конфликт, или где они этот конфликт способны создать, пообещав наемникам щедрую оплату.

По этой схеме они руками курдских радикалов разворовывают природные богатства Сирии, вывозя черное золото с захваченных нефтяных месторождений за границу. При этом нефтяные объекты, на создание которых Дамаск в свое время потратил миллиарды долларов, эксплуатируются варварским образом, что ведет к сокращению добываемой нефти, и это полностью устраивает Вашингтон – так как истощение нефтедобывающих мощностей Сирии нанесет тяжелый удар по экономике страны.

«Пока что Штаты находят желающих пограбить ресурсы Сирии. Но когда объемы доступных для грабежа ресурсов будут сокращаться, США будут терять влияние. И контингент, из которого США набирают боевиков, будет сокращаться – по мере того как Россия будет предпринимать шаги по политическому разрешению конфликта», - добавил эксперт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости «обеспечить безопасность» нефтяных месторождений на восточном берег Евфрата силами американских военных, продемонстрировав, что все предыдущие заявления об уходе США из Сирии были блефом.

Как уточнили в Пентагоне, к охране сирийских нефтяных полей, занятых курдскими радикалами, которые в свое время сумели договориться с захватившими эти территории бандформированиями ИГ* (запрещенной в России террористической группировки), будут подключены танковые подразделения. Чтобы обеспечить поставленную Трампом задачу, в главном нефтедобывающем регионе Сирии, США перебросят туда до половины танкового батальона – то есть около 15 танков – и сотни военнослужащих.

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