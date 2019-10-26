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10:29   26 Октября 2019
Россия

Количество пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Пожар возник из-за взрыва бытового газа в кафе в Улан-Удэ: пострадали 12 человек, среди них дети и взрослые.

«12 человек пострадало, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице. Один из взрослых пострадавших тоже находится в реанимации, пока на этапе обследования», — сообщила замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева, цитирует ТАСС.

Региональное Следственное управление СК РФ уточнило, что один из пострадавших находится в коме. По предварительным данным, около восьми утра по местному времени сотрудники кафе пришли на работу и начали готовить еду к открытию. Почувствовав запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку из баллона, не вызывая специальные службы. Вскоре от работающих плит произошло воспламенение и последовал взрыв.

Количество пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Напомним, 15 сентября газ взорвался в жилом доме Ангарска — пострадали 12 человек, шестеро детей и шесть взрослых.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #чп #новости #общество #взрыв газа #улан-удэ

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