Два микроавтобуса столкнулись в Алтайском крае, погибли семь человек
Семь человек погибли минувшей ночью в Алтайском крае, где на федеральной трассе А-322 столкнулись два микроавтобуса.
Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), приводя данные источника в региональном ГУ МЧС РФ, смертельное ДТП произошло на 74-м километре трассы А-322 на границе Калманского и Топччихинского районов.
В результате столкновения автомобиля Fiat Ducato и минивэна Nissan семь человек, включая одного ребенка, погибли на месте, девять человек пострадали и были госпитализированы. Состояние пяти пострадавших оценивается, как тяжелое.
Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по двум статьям:
«Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщен и ведомства.