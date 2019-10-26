Два микроавтобуса столкнулись в Алтайском крае, погибли семь человек

Семь человек погибли минувшей ночью в Алтайском крае, где на федеральной трассе А-322 столкнулись два микроавтобуса.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), приводя данные источника в региональном ГУ МЧС РФ, смертельное ДТП произошло на 74-м километре трассы А-322 на границе Калманского и Топччихинского районов.

В результате столкновения автомобиля Fiat Ducato и минивэна Nissan семь человек, включая одного ребенка, погибли на месте, девять человек пострадали и были госпитализированы. Состояние пяти пострадавших оценивается, как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по двум статьям: