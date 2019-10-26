Десятки россиянок с детьми сбежали из лагеря бандформирований курдов в Сирии

Телерадиокомпания Би-би-си сообщает, что после начала турецкой военной операции «Источник мира» в приграничных районах на севере Сирии из лагеря, где содержались семьи боевиков ИГ* (запрещенной в РФ террористической группировки), который охраняли курдские радикальные формирования SDF, пропали 50 россиянок с детьми

Как отмечается, после того, как Турция начала военную операцию, направленную в том числе и против курдской террористической угрозы, охрана лагеря пленных была ослаблена и из него был совершен массовый побег

По данным телерадиокомпании, курдские боевики выгнали женщин с детьми в пустыню, где они провели какое-то время прежде, чем их задержали сирийские военные, воевавшие на стороне Турции. Затем, как отмечается, следы женщин теряются, так как, перейдя турецкую границу, они не выходили на связь.

Источники Би-би-си уверяют, что все задержанные беглецы из лагеря для членов семей террористов ИГ* размещены в специальных лагерях на сирийско-турецкой границе. Как ожидается, их дальнейшая судьба будет решаться поле того, как протурецкие силы свяжутся с представителями стран, чьих граждан задержали.

Ранее СМИ сообщали о начале отвода курдскими вооруженными формированиями своих отрядов из приграничных сирийских районов на севере страны. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, курдские боевики, по условиям завершения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», должны отойти из буферной зоны на границе с Турцией на 30 километров.

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