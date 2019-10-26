Турция требует у США выдать одиозного главаря курдских боевиков

Александр Малькевич заявил Федеральному агентству новостей, что Twitter, присвоивший официальный статус аккаунту главаря курдских боевиков в Сирии Мазлума Абди (Кобани), в очередной раз продемонстрировал, что соцсети никому не подчиняются и сами устанавливают правила.

По его мнению, история с лидером курдов-радикалов ясно показывает, что мировая общественность должна оказать давление на соцсети и заставить их соблюдать нормы международного права.

Малькевич подчеркнул абсурдность ситуации, в которой сенаторы США требуют от террориста приехать из Сирии в США и отчитаться.

«И одно дело, если бы они потребовали от террориста явиться и сдаться на выходе из аэропорта; однако они готовятся гарантировать безопасность человека из списков Интерпола, чтобы он приехал, и дал им показания, которые им нужны», — возмутился эксперт.

Напомним, ранее Минюст Турции потребовал от США выдать Мазлума Абди (Кобани). Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул в прямом эфире, что Анкара «глубоко обеспокоена» тем, что Вашингтон относится к главарям курдских боевиков как к легальным политическим фигурам.

После начала турецкой антитеррористической операции «Источник мира» против курдских террористов в САР группа заклятых врагов президента Дональда Трампа в Сенате США призвала Госдепартамент ускорить выдачу визы Мазлуму Абди, чтобы он смог лично высказать правительству США свою точку зрения на происходящее в Сирии.